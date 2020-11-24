الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«ساما» تعلن الترخيص لـ 3 شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات

«ساما» تعلن الترخيص لـ 3 شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة سكاي باند المالية “سكاي باند” لتقديم خدمات المدفوعات من خلال أجهزة نقاط البيع، وشركة مدفوعات نون الرقمية “نون باي” لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة بوابة الدفع الإلكترونية، وشركة اللون الرقمي لتقنية المعلومات “فوديكس” لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة أجهزة نقاط البيع، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية – المدفوعات – حتى تاريخه إحدى عشرة شركة.

وتأتي هذه الخطوة؛ استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط قطاع التقنية المالية والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي. وقد جاء القرار؛ استناداً إلى اختصاص المؤسسة بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ.، حيث تم إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتاريخ 5 / 6 / 1441هـ الموافق 30 / 1 / 2020م والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.

وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرحة  لها من قِبل المؤسسة، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع المؤسسة الإلكترونيwww.sama.gov.sa.

مواد ذات صلة

بالأسماء.. «ساما» تُوقع عقوبات على 30 مؤسسة مالية لمخالفتها مبادئ التمويل المسؤول للأفراد

بالأسماء.. «ساما» تُوقع عقوبات على 30 مؤسسة مالية لمخالفتها مبادئ التمويل المسؤول للأفراد

«ساما» تعلن الترخيص لـ3 شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات

«ساما» تعلن الترخيص لـ3 شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات

«ساما»: تمويل المصارف للفلل يفوق الشقق والأراضي 4 أضعاف

«ساما»: تمويل المصارف للفلل يفوق الشقق والأراضي 4 أضعاف

تنبيه مهم من «مؤسسة النقد» بشأن تلقي رسائل ومكالمات تنتحل اسمها

تنبيه مهم من «مؤسسة النقد» بشأن تلقي رسائل ومكالمات تنتحل اسمها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>