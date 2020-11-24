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إطلاق 27 من ظباء الريم النادرة في متنزهين بالقصيم وشقراء (صور)

إطلاق 27 من ظباء الريم النادرة في متنزهين بالقصيم وشقراء (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إطلاق مجموعة من ظباء الريم في المتنزهات الوطنية في منطقتي الرياض والقصيم.

وقال المركز في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه “ضمن البرنامج الوطني لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية، يطلق المركز عددا من ظباء الريم في المتنزهات الوطنية في منطقتي القصيم والرياض”.
وأوضح أنه أطلق، أمس في متنزه القصيم الوطني سبعة من ظباء الريم، بينما سيطلق اليوم في متنزه الجرعاء في محافظة شقراء بمنطقة الرياض، 20 من ظباء الريم.

وأشار المركز إلى أن أهداف إطلاق ظباء الريم تتمثل في تعزيز التوعية والتعليم البيئي، تنويع مصادر الترويح الطبيعي، رفع جاذبية المتنزهات للاستثمار والسياحة البيئية، وتعزيز مبدأ الاستدامة.

 

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