تسريبات تكشف عن مزايا شاشة هاتف Galaxy S21.. تعرّف عليها

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كشفت تسريبات جديدة على موقع “تويتر” عن مزايا تصميم شاشات سلسلة سامسونج المرتقبة من هواتفها الرائدة للنصف الأول من العام المقبل 2021، وهي سلسلةGalaxy S21.

وتتضمن السلسلة الجديدة 3 هواتف تحمل أسماءGalaxy S21 UltraوGalaxy S21 PlusوGalaxy S21، وستأتي كافة هواتف السلسلة مع شاشات مسطحة وليست منحنية.

وأوضح صاحب حسابIce universeعبر ”تويتر“، أن شاشات السلسلة ستكون مسطحة، لأن شركة سامسونج بدأت تجربتها بالفعل، وفي حال قررت استبدالها بشاشات منحنية فسيتأخر طرح السلسلة إلى نهاية شهر فبراير .

وتنسجم تلك التسريبات مع الأنباء التي أكدت في وقت سابق أن شركة ”سامسونج“ ستعجل بطرح سلسلةGalaxy S21..

وكانت تسريبات سابقة قد كشفت أن ”سامسونج“ قررت أن تطرح السلسلة في وقت مبكر من العام المقبل وتحديداً في يناير المقبل، وذلك لمنافسة سلسلة ”آيفون 12“ في غياب هواتف شركة ”هواوي“ عن المنافسة بسبب الحظر الأمريكي.

ويتوقع أن يأتي هاتفGalaxy S21وS21 +مع شاشاتFHD +مع معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز على الرغم من أنها لن تكون قابلة للتكيف كما هو الحال فيS21 Ultra، أما من ناحية حجم الشاشة فسوف يأتي هاتف الأصغرS21بحجم 6.2 بوصة، أماS21 +فشاشته ستكون بمقاس 6.7 بوصة، بينما يأتيUltraبشاشة مقاس 6.8 بوصة، بحسب التسريبات.