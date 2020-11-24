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تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة “تداول” اليوم

تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة “تداول” اليوم
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تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 25.31 نقطة ليقفل عند مستوى 8636.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 496 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 522 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأبو معطي، وريدان، والفاخرية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسيج، والمجموعة السعودية، وأنابيب السعودية، وسوليدرتي تكافل، وأسواق عبدالله العثيم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 6.08%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، وشاكر، ودار الأركان، وإعمار، وكيمانول، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وزين السعودية، وشاكر، والباحة، وباتك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 31.76 نقطة ليقفل عند مستوى 19646.84 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 293 ألف سهم تقاسمتها 1208 صفقات.

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