«الجهني» يحذر المسافرين على هذه الطرق خلال الأيام المقبلة: لا تسافروا ليلاً

تواصل – فريق التحرير :

حذر الباحث في المناخ والطقس، الدكتور زياد الجهني ، اليوم الثلاثاء ، المسافرين على عدة طرق خلال الأيام القادمة بسبب موجة الأمطار المتوقعة.

وقال الجهني في تغريدة عبر حسابه بتويتر : ” لو لديك سفر على خط الساحل ما بين جدة و جيزان مروراً بالليث والقنفذة وما بين هذه المدن من ليلة الأربعاء وحتى السبت ، الرجاء اجعل سفرك نهاراً ولا تسافر ليلاً ” .

ونصح الجهني المسافرين بضرورة الاتصال بـ “أمن الطرق” والتأكد من سلامة الطريق .

وكان الدفاع المدني قد حذر من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من يوم غد الأربعاء 1442/4/10هـ وحتى يوم الأحد الموافق 1442/4/14هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق ( مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض وحائل والمنطقة الشرقية ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة .

وأشار إلى احتمالية أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة “الحدود الشمالية” بأمطار متوسطة ورياح نشطة.