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شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة المارة باستخدام الدراجات النارية

شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة المارة باستخدام الدراجات النارية
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة مدينة الرياض، من القبض على تشكيل عصابي امتهن ترصد المارة من مرتادي الأسواق المفتوحة في وسط وجنوب مدينة الرياض ونشل جيوبهم وحقائبهم باستخدام دراجات نارية، والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية.

وأوضحت شرطة المنطقة أن المتهمين مواطنان و7 وافدين من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام الإقامة، أقروا بارتكاب 17 حادثـة بذات الأسلوب والنمط الإجرامي، بأحياء البطحة والإسكان والديرة ومنفوحة والعزيزية.

وأبانت أن المبالغ المسروقة بلغت في إجماليها ما يقارب 33 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات الأمنية.

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