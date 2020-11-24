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«الدفاع المدني» يدعو للابتعاد عن أماكن تجمع السيول لاحتمالية هطول أمطار على عدة مناطق

«الدفاع المدني» يدعو للابتعاد عن أماكن تجمع السيول لاحتمالية هطول أمطار على عدة مناطق
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تواصل – واس :

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بأنه ووفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من يوم غد الأربعاء 1442/4/10هـ وحتى يوم الأحد الموافق 1442/4/14هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق ( مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض وحائل والمنطقة الشرقية ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة “الحدود الشمالية” بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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