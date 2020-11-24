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بالانفوجراف.. 8 نصائح مهمة من «أمن الطرق» للقيادة الآمنة خلال الأمطار

بالانفوجراف.. 8 نصائح مهمة من «أمن الطرق» للقيادة الآمنة خلال الأمطار
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تواصل – فريق التحرير :

شددت القوات الخاصة لأمن الطرق، على أهمية التأكد من السيارة وصيانتها قبل السفر وخاصة في موسم الأمطار .

ونشرت “أمن الطرق” عبر حسابها الرسمي بتويتر انفوجرافيك يتضمن 8 نصائح، لقيادة آمنة خلال الأمطار، جاءت كالتالي:

1 – تهدئة السرعة .
2 – استخدام المساحات والتأكد من سلامته.
3 – التأكد من سلامة الإطارات والمكابح.
4 – ترك مسافة آمنة .
5 – استخدام الأنوار .
6 – البعد عن تجمعات مياه الأمطار.
7 – التقيد بالتعليمات والأنظمة المرورية .
8 – ضرورة التوقف في مكان آمن في حال اشتداد الحالة المطرية.

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