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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«المسند»: مازلنا في فصل الخريف.. والمربعانية تبدأ بعد 13 يوماً

«المسند»: مازلنا في فصل الخريف.. والمربعانية تبدأ بعد 13 يوماً
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أننا مازلنا في فصل الخريف.

وقال المسند، عبر حسابه بتويتر: “بقي 13 يوماً على المربعانية (وقت دخول الشتاء وفقا لحساب الأنواء).

وأضاف: “بقي على الشتاء 28 يوماً (وقت دخول الشتاء وفقا للحساب الجغرافي العالمي وتعامد الشمس على مدار الجدي)”.

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