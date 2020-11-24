«المسند»: مازلنا في فصل الخريف.. والمربعانية تبدأ بعد 13 يوماً

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أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أننا مازلنا في فصل الخريف.
وقال المسند، عبر حسابه بتويتر: “بقي 13 يوماً على المربعانية (وقت دخول الشتاء وفقا لحساب الأنواء).
وأضاف: “بقي على الشتاء 28 يوماً (وقت دخول الشتاء وفقا للحساب الجغرافي العالمي وتعامد الشمس على مدار الجدي)”.
* مازلنا في فصل#الخريف.
* بقي 13 يوماً على#المربعانية(وقت دخول الشتاء وفقا لحساب الأنواء).
* بقي على#الشتاء28 يوماً (وقت دخول الشتاء وفقا للحساب الجغرافي العالمي وتعامد الشمس على مدار الجدي).pic.twitter.com/iUoIiEobTd
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID)November 24, 2020