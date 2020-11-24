الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«ساما» تعلن الترخيص لـ3 شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات

«ساما» تعلن الترخيص لـ3 شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات
0

تواصل – واس :

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، هي: شركة سكاي باند المالية “سكاي باند” لتقديم خدمات المدفوعات من خلال أجهزة نقاط البيع، وشركة مدفوعات نون الرقمية “نون باي” لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة بوابة الدفع الإلكترونية، وشركة اللون الرقمي لتقنية المعلومات “فوديكس” لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة أجهزة نقاط البيع، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية – المدفوعات – حتى تاريخه 11 شركة.

وتأتي هذه الخطوة؛ استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط قطاع التقنية المالية والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي.

واستناداً إلى اختصاص المؤسسة تتولى إجراءات الترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة بهدف توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.

وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرحة لها ” ساما ” ، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارةموقع المؤسسة الإلكتروني.

مواد ذات صلة

«ساما»: تمويل المصارف للفلل يفوق الشقق والأراضي 4 أضعاف

«ساما»: تمويل المصارف للفلل يفوق الشقق والأراضي 4 أضعاف

“الأكاديمية المالية” تُطلق شهادة مسؤول علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة بالسوق المالية

“الأكاديمية المالية” تُطلق شهادة مسؤول علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة بالسوق المالية

«الأمن العام» يحذر من شركات «الفوركس» غير المرخصة: بلغوا عنها

«الأمن العام» يحذر من شركات «الفوركس» غير المرخصة: بلغوا عنها

بدءاً من الغد.. «النقد» تطرح عملة ورقية من فئة 20 ريالاً

بدءاً من الغد.. «النقد» تطرح عملة ورقية من فئة 20 ريالاً

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة