الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«سعود الطبية» تعلن توفر وظائف شاغرة.. موعد ورابط التقديم

«سعود الطبية» تعلن توفر وظائف شاغرة.. موعد ورابط التقديم
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية توفر وظائف شاغرة صحية للمواطنين والمواطنات، بعدة مسميات منها طبيب استشاري، وطبيب نائب، وأخصائي غير طبيب.

واشتملت قائمة الوظائف المعلنة على: أخصائي تمريض، وأخصائي تروية قلبية، وطبيب استشاري جراحة سمنة، وطبيب نائب قلب، وطبيب نائب أشعة.

وأضافت أن التقديم بدأ من يوم أمس (الاثنين) ولمدة 14 يوما، داعية الراغبين في الحصول على تفاصيل الوظائف إلى الدخول إلى موقع مدينة الملك سعود الطبية( أضغط هنا).

مواد ذات صلة

مصادر: «البيئة» تتعاقد مع شركات أمن لمراقبة وحماية الغابات والمراعي

مصادر: «البيئة» تتعاقد مع شركات أمن لمراقبة وحماية الغابات والمراعي

«الحبوب» تعلن انتهاء تسلم القمح المحلي للعام الجاري.. وهذه المنطقة الأكثر توريداً

«الحبوب» تعلن انتهاء تسلم القمح المحلي للعام الجاري.. وهذه المنطقة الأكثر توريداً

«البيئة»: 907 منشأة بيطرية خاصة مرخصة في المملكة العام الماضي

«البيئة»: 907 منشأة بيطرية خاصة مرخصة في المملكة العام الماضي

وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>