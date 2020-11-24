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دراسة تحذر: التوتر والانفعال يؤثران على عضلة القلب

دراسة تحذر: التوتر والانفعال يؤثران على عضلة القلب
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تواصل- وكالات:
 
كشفت دراسة طبية أجريت بجامعة بايلر في ولاية تكساس، مؤخراً عن أن التوتر والانفعال و”المزاج السيئ” يكون لهم تأثير كبير على صحة الإنسان، مشددة على أنه يمكن أن يؤدي إلى ضعف في عضلة القلب.
وبحسب صحيفة “سايكولوجي” الطبية اعتمد الباحثون على بيانات نفسية لـ196 شخصًا شاركوا في ما يعرفبـ”اختبار الإجهاد”، بين فترتين تفصلهما سبعة أسابيع كاملة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الدراسة قامت برصد ضغط الدم ونبضات القلب لدى كل مشارك، كما سئلوا أيضًا حول شخصيتهم وكيف يتصرفون وينفعلون في شتى المواقف.
وتضمنت الدراسة وضع المشاركين في وضعيات مقلقة، مثل مطالبتهم بأن يحضروا خطابًا حتى يلقوه في غضون 5 دقائق فقط، حتى يردوا على اتهامات موجهة إليهم، وكان هؤلاء على دراية بأن عملهم سيخضع للتقييم، أي أنهم كانوا تحت الضغط.
وأظهرت الدراسة أن “الانفعال ليس مضرًا على المدى القصير فقط، بل إنه يؤذي الصحة على المدى الطويل”.
ومن جابنها قالت أليكساندرا تيرا، باحثة في علم النفس ومشاركة في الدراسة، إن هذا “الانفعال يؤدي إلى إنهاك عمل عضلة القلب مع مرور الوقت”.
 
 
 
 

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