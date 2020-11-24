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«الإخبارية»: الإمدادات البترولية في جدة لم تتأثر بالاعتداء الإرهابي

«الإخبارية»: الإمدادات البترولية في جدة لم تتأثر بالاعتداء الإرهابي
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تواصل – فريق التحرير :

أكدت قناة الإخبارية أن الإمدادات البترولية في جدة لم تتأثر بالاعتداء الإرهابي الذي تعرض له خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

وأوضحت القناة، أن أضرار محدودة تعرض لها خزان واحد في جدة سعته نصف مليون برميل.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، قد صرح أمس، بأنه وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

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