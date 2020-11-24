«أوبو» تعتزم إطلاق هاتفها الجديد «Oppo Reno 5» قريباً.. تعرّف على مميزاته

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كما يدعم الهاتف ”Oppo Reno 5“ فلاش ليد فردي، مع دعم لوضعي الـ HDR، والـ Panorama، بينما تأتى الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغا بكسل، كما يدعم الهاتف مستشعر بصمة أسفل الشاشة في الواجهة الأمامية، ومن المتوقع الإعلان عن الهاتف في يناير 2021