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«أوبو» تعتزم إطلاق هاتفها الجديد «Oppo Reno 5» قريباً.. تعرّف على مميزاته

«أوبو» تعتزم إطلاق هاتفها الجديد «Oppo Reno 5» قريباً.. تعرّف على مميزاته
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تواصل- فريق التحرير:

 
كشف موقع ” أرينا” المتخصص في الأخبار التقنية عن مواصفات أحدث إصدارات هاتف “ Oppo Reno 5″ الجديد من شركة “أوبو” الصينية.
 
 وأوضح الموقع أن السعة التخزينية للهاتف ستصل إلى 8 جيجابيت، وسيعمل بنظام التشغيل “أندرويد 11”.
 
 ويتميز هاتف Oppo Reno 5 بشاشة OLED مقاس 6.43 بوصة وبطارية تبلغ 43000 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بدقة 65 وات.
 
  وبالنسبة للكاميرا يأتي الهاتف بإعداد رباعي الكاميرا، تتميز الأساسية بدقة 64 ميجابكسل ومستشعر بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر أخر بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا مايكرو بدقة 2 ميغابكسل.
 
 كما يدعم الهاتف ”Oppo Reno 5“ فلاش ليد فردي، مع دعم لوضعي الـ HDR، والـ Panorama، بينما تأتى الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغا بكسل، كما يدعم الهاتف مستشعر بصمة أسفل الشاشة في الواجهة الأمامية، ومن المتوقع الإعلان عن الهاتف في يناير 2021

 

https://www.gsmarena.com/oppo_reno_5_with_snapdragon_765g_and_dimensity_1000_found_on_geekbench-news-46405.php

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