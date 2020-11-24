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«البيئة»: 907 منشأة بيطرية خاصة مرخصة في المملكة العام الماضي

«البيئة»: 907 منشأة بيطرية خاصة مرخصة في المملكة العام الماضي
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أعداد المنشآت البيطرية الخاصة المرخصة بالمملكة العام الماضي.

ووفقاً لـ” الوطن” أوضحت الوزارة أن عدد المنشآت بلغ 907، وعدد الوحدات البيطرية الحكومية التابعة للوزارة 188 وحدة، وبلغ المجموع الكلي للمنشآت البيطرية الخاصة والعامة التابعة لها 1095 منشأة.

وأضافت”البيئة” أن الرياض احتلت العدد الأكبر لتلك المنشأة البيطرية الخاصة، حيث بلغ مجموع الصيدليات والعيادات التخصصية والعيادات المتنقلة 205 منشآت خاصة

وبلغ مجموع الصيدليات والعيادات التخصصية والعيادات المتنقلة ومركز إيواء مستشفى ومركز عناية بالصقور بمنطقة مكة المكرمة 159 منشأة، وفي المدينة المنورة بلغ مجموع التراخيص 51 منشأة.

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