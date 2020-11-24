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طريقة حل مشكلة «اختطاف زر الرجوع» على «أندرويد» و «IOS»

طريقة حل مشكلة «اختطاف زر الرجوع» على «أندرويد» و «IOS»
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تواصل – د ب أ :

قد تتسبب الإعلانات المزعجة على مواقع الويب في منع مستخدم الهاتف الذكي من الرجوع إلى الصفحة الأصلية بزر الرجوع، ويطلق على هذا السلوك المريب اسم اختطاف “زر الرجوع” “Back Button Hijack”.

ويمكن لأصحاب الهاتف الذكي أبل آي فون التغلب على هذه المشكلة بالنقر على أي رابط في رسالة إلكترونية أو رسالة iMessage، ليفتح متصفح أبل سفاري صفحة ويب جديدة، لإزالة صفحة الإعلانات المزعجة ببساطة.

ويمكن للمستخدم أيضاً محاولة إزالة ذاكرة التخزين المؤقت بمتصفح الويب بالنقر على بند “إزالة السجل وبيانات الموقع” تحت قائمة “الإعدادات/سفاري/الخصوصية والأمان”.

وإذا لم تفلح كل هذه الإجراءات فيمكن للمستخدم إغلاق متصفح أبل سفاري قسراً بحركة مسح من حافة الشاشة السفلية إلى أعلى والتوقف مؤقتاً في منتصف الشاشة، وبعد ذلك يمكن بمسح إلى اليمين أو اليسار العثور على متصفح سفاري ومعاينة التطبيق، ويغلق التطبيق بالمسح للأعلى.

واعتمادا على برنامج تصفح الويب يمكن التغلب على مشكلة “اختطاف زر الرجوع” في هواتف أندرويد بطريقة مشابهة لهاتف أبل آي فون، ويمكن للمستخدم “الهروب” من هجمات الاختطاف هذه بسهولة باستعمال متصفح غوغل كروم، والضغط لفترة طويلة نسبياً على زر الرجوع، لتظهر له قائمة مواقع الويب، التي زارها أخيراً، واختيار إحدى هذه الصفحات لزيارتها فتختفي المشكلة.

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