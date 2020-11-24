«الحصيني»: اليوم الطالع الأخير من «الوسم».. تزداد برودة الجو ليلاً

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قال الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني ، إن اليوم الثلاثاء الطالع الأخير من ” الوسم ” والمنزلة السابعة والأخيرة من الخريف وهو الزبانا .

وأضاف الحصيني عبر حسابع على تويتر : ” أيام نجم ” الزبانا ” 13يوماً، وفيه تزداد برودة الجو ليلاً مع اعتدال الأجواء نهاراً على معظم المناطق، كما تستمر زراعة القمح والشعير والخضار والبقول”.

وتابع: “وقت أذان صلاة العصر يبلغ فيه أبكر مدى له في التقدم طوال العام، ويحبس الماء عن الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء اذا كانت طينية ويقلل من سقي الرملية “.