بالفيديو.. اشتعال النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية بمطار إسباني

تواصل- وكالات

اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية “بريتيش إيروايز” من طراز “بوينغ 747″، في مطار إسباني.

ونشرت وكالة “سبوتنيك” مقاطع فيديو تُظهر ألسنة اللهب تتصاعد من خلف قمرة القيادة في مقدمة الطائرة.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق مستخدمين خراطيم المياه، لكن الطائرة تعرضت لأضرار جسيمة، وفقا لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ولم يعرف سبب الحريق الذي لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

A retired@British_AirwaysBoeing 747 parked at Castellón Airport in Spain caught fire earlier today. The aircraft appears to be G-CIVD which had electrical problems in the past. No injuries have been reported and the fire has been contained.#AvGeekpic.twitter.com/RIhXFcaBBl

— Aero News (@teamaeronews)November 24, 2020