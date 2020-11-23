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«سدايا» تصد 2.8 مليون هجمة إلكترونية على اجتماعات قمة الرياض لـ«مجموعة العشرين»

«سدايا» تصد 2.8 مليون هجمة إلكترونية على اجتماعات قمة الرياض لـ«مجموعة العشرين»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي أنها تعاملت مع كمٍ هائل من التهديدات السيبرانية التي استهدف بها مخربون من جهات لم تسمها؛ منصات “مجموعة العشرين” أثناء انعقادها خلال اليومين الماضيين افتراضياً في الرياض، على مرأى من العالم ومسمعه .

وكشف المدير التنفيذي لأمن المعلومات في “سدايا” المهندس حسام الذبياني، عن عدد الهجمات الإلكترونية التي صُدت على منصة “بروق” من خلال أنظمة الحماية الخاصة التي طورتها، وقال إنها “بلغت ‎2,372,028، بينما كان عدد الإنذارات الأمنية التي تعومل معها عبر مركز العمليات الأمنية Security Operations Center هو 28 إنذاراً. أما الحوادث الأمنية التي تحدث جراء هذا النوع من الهجمات عادة فهي صفر”،بحسب “اندبندنت عربية”.

وتُعد “بروق” منصـة اتصالٍ مرئيٍ آمن تديرها وتشغلها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) من خلال مركز المعلومات الوطني، لتقديم خدمات انعقاد الاجتماعات المهمة والحساسة الافتراضية عن بُعد، حصراً للمؤسسات الحكومية بشكلٍ عام، وقيادات الدولة بشكل خاص، بمستويات عالية من الأمان والموثوقية، حيث تسهم في خفض التكاليف التشغيلية والنفقات الخاصة بالاجتماعات الرسمية، وتختصر الوقت والجهد اللازمين لتنظيمها.

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