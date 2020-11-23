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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الجهني» يحذر: الحالة الممطرة القادمة ليست للتنزه.. إلزم بيتك 

«الجهني» يحذر: الحالة الممطرة القادمة ليست للتنزه.. إلزم بيتك 
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الباحث في الطقس والمناخ د. زياد الجهني، اليوم الثلاثاء، من الحالة المطرية القادمة، متوقعًا هطول أمطار وجريان للسيول.
وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الحالة الممطرة القادمة ليست للمطاردة أو التنزه وقت نشاط السحب وخروجها من البحر”، مضيفاً: “الزم بيتك، وابتعد عن أماكن تجمع السيول واتبع إرشادات الدفاع المدني”.

وقال زياد الجهني في تغريدة أخرى “انكسار علوي ورياح بحرية رطبة ومنطقة تكدّس وتجميع وسط الساحل الغربي لذلك الظروف مثالية لخروج سحابة بحرية غزيرة ما بين ثول والليث مروراً بـ جده ويصعب تحديد مكانها بدقة عالية”.

 

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