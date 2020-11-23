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لأول مرة.. «الحقيل» يُقر تشكيل المجلس التأسيسي لشركة «أمانة الطائف»

لأول مرة.. «الحقيل» يُقر تشكيل المجلس التأسيسي لشركة «أمانة الطائف»
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تواصل – فريق التحرير:

أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل تشكيل المجلس التأسيسي لشركة أمانة الطائف برئاسة أمين الطائف وعضوية المهندس عبدالمجيد العسكر ممثلا عن الوزارة, والمهندس حازم الشريف ممثلا عن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة, وطارق فقيه, وبندر بن معمر ممثلين عن القطاع الخاص.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أن شركة الأمانة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المكانة والمقومات السياحية والاقتصادية لمدينة الطائف، وذلك بإيجاد الفرص الجاذبة وتحقيق الاستثمار الأمثل وإدارة الأصول والممتلكات بشكل فعّال.

وأضاف آل هميل أن الشركة ذراع استثماري وتنفيذي لأمانة الطائف, بهدف تطوير الأحياء العشوائية ورفع مستوى جودة الخدمات.

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