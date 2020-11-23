طريقة تنسيق وترتيب صفوف جداول الوورد باحترافية (فيديو)

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نشر الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله طريقة ترتيب وتنسق صفوف الجداول في الوورد بطريقة احترافية.

وقال الحمادي، معلقا على المقطع:” إذا عندك جدول في الوورد وتريد أن تنقل صف فيه إلى مكان آخر في الجدول؛ أو تعيد ترتيب الصفوف بطريقة سريعة وبدون الطريقة التقليدية المعقدة! لأن الطريقة التقليدية قد تشوّه شكل الجدول وترتيبه، هذه طريقة سهلة وسريعة وفي ثواني تجعلك تنقل أي صف في الجدول مع الاحتفاظ بتسلسل الأرقام”.

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إذا عندك جدول في الوورد واحتجت تنقل صف فيه إلى مكان آخر في الجدول؛ أو تعيد ترتيب الصفوف بطريقة سريعة وبدون الطريقة التقليدية المعقدة!

لأن الطريقة التقليدية قد تشوّه شكل الجدول وترتيبه.

هذه طريقة سهلة وسريعة وفي ثواني تجعلك تنقل أي صف في الجدول مع الاحتفاظ بتسلسل الأرقام:pic.twitter.com/z5Dzl07S67

— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi)November 23, 2020