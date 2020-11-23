بيان مهم من قنصلية المملكة في «هيوستن»

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت قنصلية المملكة العربية في هيوستن الأمريكية، إغلاق أبوابها يومي الخميس والجمعة المقبلين بمناسبة الإجازة الفيدرالية.
وقالت القنصلية، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “تود القنصلية أن تنوه للموطنين والمراجعين الكرام بأنها سوف تكون مغلقة يومي الخميس ٢٦ / ١١/ ٢٠٢٠ م والجمعة ٢٧/ ١١ / ٢٠٢٠ م بمناسبة الإجازة الفيدرالية الأمريكية (Thanksgiving). وللحالات الطارئة نرجو الاتصال بنا:
281-889-0570
281-917-8658
281-917-8305
Saudisustxcon@mofa.gov.sa
تود القنصلية أن تنوه للموطنين والمراجعين الكرام بأنها سوف تكون مغلقة يومي الخميس ٢٦ / ١١/ ٢٠٢٠ م والجمعة ٢٧/ ١١ / ٢٠٢٠ م بمناسبة الإجازة الفيدرالية الأمريكية (Thanksgiving). وللحالات الطارئة نرجو الاتصال بنا:
281-889-0570
281-917-8658
281-917-8305
Saudisustxcon@mofa.gov.sa
— Saudi Consulate in Houston (@KSAconsulateHOU)November 23, 2020