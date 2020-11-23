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وزارة الاتصالات تدعو للترشح على 5800 وظيفة .. تعرّف عليها بالتفاصيل ورابط التقديم

وزارة الاتصالات تدعو للترشح على 5800 وظيفة .. تعرّف عليها بالتفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

تستعد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع أكثر من 130 شريك توظيف لإطلاق معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل في دورته الأولى نهاية الشهر الجاري، في خطوة مهمة لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الواعدة التي تعد حجر الأساس في العملية التنموية، والركيزة الأساسية لصناعة مستقبل رقمي يمكن رؤية المملكة 2030.

ويأتي معرض التوظيف الافتراضي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات امتدادًا لمخرجات مسارات مبادرة مهارات المستقبل الهادفة إلى خلق نموذج بيئي مستدام لتنمية المهارات الرقمية، والإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقًا لمتطلبات سوق العمل بمشاركة جهات التوظيف في القطاع الخاص.

ودعت الوزارة شركاءها من القطاع الخاص إلى المشاركة في معرض التوظيف الذي سيقام لمدة ثلاثة أيام بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر، والاستفادة من الدعم الذي تقدمه المبادرة لتلبية احتياجاتهم في الوظائف الرقمية من خلال دعم تكاليف الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوجيه والإرشاد المعنوي ودعم فروقات الرواتب، وذلك من خلال طرح الوظائف الشاغرة، ومقابلة طالبي العمل بشكل لحظي وعن بُعد، داعيةً أيضًا الباحثين والباحثات عن عمل إلى التسجيل في المعرض من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (https://vjf.mcit.gov.sa)، استعدادًا للمشاركة والتقديم على الشواغر الوظيفية البالغ عددها أكثر من 5800 شاغرٍ وظيفي. ويستهدف المعرض الافتراضي أصحاب العمل داخل أو خارج قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ممن تتوفر لديهم شواغر وظيفية حالية أو مستقبلية في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، وخدمة طالبي العمل الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة بأن يكونوا حديثي التخرج، أو منقطع عن العمل لمدة لا تقل عن 90 يومًا، للالتقاء بالشركات بمكان واحد وبشكل افتراضي.

وتتيح منصة التوظيف للجهات المشاركة البالغ عددها أكثر من 130 شركة التعريف بنشاطها، وعرض الفرص الوظيفية، والتقدم لها من قبل الباحثين عن عمل وعمل المقابلات الشخصية، إضافة إلى احتواء المنصة الافتراضية على جلسات حوارية تستضيف أصحاب القرار من الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة، وورش تدريب لتمكين الباحثين عن عمل والتهيئة للمقابلات.

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