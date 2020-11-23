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«تقويم التعليم» تحدد موعد اختبار «القدرة المعرفية» للفترة الثانية

«تقويم التعليم» تحدد موعد اختبار «القدرة المعرفية» للفترة الثانية
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تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الاثنين، موعد اختبار القدرة المعرفية للفترة الثانية على مستوى المملكة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، إنه تم اكتمال تطبيق اختبار القدرة المعرفية “الفترة الأولى” في 31 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة.

وتابعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه سيتاح التسجيل للفترة الثانية في تاريخ: 28-12-2020م عبر موقع الهيئة.

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