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تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
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تواصل – وكالات:

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.66% إلى 1839.46 دولار للأوقية ،وطمأن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزارة الخزانة لديهما العديد من الأدوات المتبقية لدعم الاقتصاد، بعد أن قرر سحب أموال عدد من برامج الإقراض لدى المركزي الأمريكي بحلول نهاية العام بحسب رويترز.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس “من المفارقات، أن الفشل في تقديم حزمة مالية يدعم الذهب”، مشيرا إلى أنه ربما يكون هناك المزيد من التعويل على دعم المركزي الأمريكي الذي سيكون على الأرجح في صورة سيولة وخفض أسعار الفائدة نتيجة لذلك.

ويُعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا تحوطا في مواجهة التضخم الذي ينتج عادة عن إجراءات التحفيز.كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من تراجع الدولار مما يقلص تكلفة شراء الذهب لحائزي بقية العملات.

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