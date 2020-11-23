الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عرض حياته والآخرين للخطر.. ضبط قائد المركبة المتهور بـ«الطائف» (صور)

عرض حياته والآخرين للخطر.. ضبط قائد المركبة المتهور بـ«الطائف» (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

 

مواد ذات صلة

«أطفالك نعمة لا تخسرها».. «المرور» يوجه نصيحة مهمة للحفاظ على سلامة الأطفال داخل المركبة

«أطفالك نعمة لا تخسرها».. «المرور» يوجه نصيحة مهمة للحفاظ على سلامة الأطفال داخل المركبة

وفاة طفل إثر اصطدام مركبة تُقل عائلة بـ«نخلة» في مكة

وفاة طفل إثر اصطدام مركبة تُقل عائلة بـ«نخلة» في مكة

تزامناً مع التقلبات الجوية.. تنبيه مهم من «أمن الطرق» لقائدي المركبات

تزامناً مع التقلبات الجوية.. تنبيه مهم من «أمن الطرق» لقائدي المركبات

«المرور»: تعرّف على أهم 4 إرشادات للاستخدام الآمن لمقاعد الأطفال (إنفوجراف)

«المرور»: تعرّف على أهم 4 إرشادات للاستخدام الآمن لمقاعد الأطفال (إنفوجراف)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>