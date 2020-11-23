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«الحقيل» يتوقع حالة مطرية من الأربعاء إلى الأحد على معظم المناطق

«الحقيل» يتوقع حالة مطرية من الأربعاء إلى الأحد على معظم المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل هطول أمطار بمشيئة الله من الأربعاء 10/4/1442 حتى الأحد القادم تبدأ الأربعاء بعسير والغربية جدة مكة الطائف وسواحل البحر الأحمر الجنوبية.

ونشر الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”، خريطة توضح الحالة المطرية، مضيفا أن الحالة تمتد الخميس والجمعة لمعظم المناطق، كما توقع رياح هابطة وبرد وغزارة خاصة مناطق الأخضر والأحمر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة، كما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية ، المدينة المنورة) و سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.

 

 

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