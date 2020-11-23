«الصحة» تُقدم 7 نصائح مهمة للحفاظ على عيون الأطفال خلال «الدراسة عن بعد»

تواصل – فريق التحرير :
قدمت وزارة الصحة ، عبر حساب عيش بصحة إرشادات مهمة لأولياء الأمور لحماية عيون أطفالهم وقت التعلم عن بعد.
ولخصت الصحة عبر رسالة توعوية هذه النصائح في 7 نقاط :
1 – أخذ استراحة بعيدًا عن الشاشة كل 20 دقيقة .
2 – المحافظة على تحريك الرمش باستمرار لترطيب العين .
3 – استخدام القطرات المرطبة حال الشعور بالجفاف .
4 – ضبط إضاءة الغرفة وتجنب الأضواء الساطعة .
5 – المحافظة على نظافة الشاشة وتقليل سطوعها .
6 – التقليل من استخدام الهاتف قبل النوم بحوالي ساعتين .
7 – إبعاد الشاشة عن العين .