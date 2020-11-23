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«الصحة» تُقدم 7 نصائح مهمة للحفاظ على عيون الأطفال خلال «الدراسة عن بعد»

«الصحة» تُقدم 7 نصائح مهمة للحفاظ على عيون الأطفال خلال «الدراسة عن بعد»
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تواصل – فريق التحرير :

قدمت وزارة الصحة ، عبر حساب عيش بصحة إرشادات مهمة لأولياء الأمور لحماية عيون ‏أطفالهم وقت التعلم عن بعد.‏

ولخصت الصحة عبر رسالة توعوية هذه النصائح في 7 نقاط :

1 – أخذ استراحة بعيدًا عن الشاشة كل 20 دقيقة .

2 – المحافظة ‏على تحريك الرمش باستمرار لترطيب العين .

3 – استخدام القطرات المرطبة حال الشعور بالجفاف .

4 – ضبط إضاءة الغرفة وتجنب الأضواء الساطعة .

5 – المحافظة على نظافة الشاشة وتقليل سطوعها .

6 – التقليل من استخدام الهاتف قبل ‏النوم بحوالي ساعتين .

7 – إبعاد الشاشة عن العين .

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