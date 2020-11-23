«المياه الوطنية»: إغلاق 6 محطات قديمة لرفع مياه الصرف الصحي في جدة

تواصل – واس :

أغلقت شركة المياه الوطنية 6 محطات قديمة لرفع مياه الصرف الصحي بمحافظة جدة، وحولتها لنظام الانحدار الطبيعي بالجاذبية، معلنةً بذلك اكتمال المرحلة الأولى من مبادرة إلغاء محطات الرفع القديمة في أحياء البغدادية وغليل وبني مالك والبلد بالمحافظة، وربطها مباشرة بأنفاق الصرف الصحي الجديدة المنفذة، وذلك لرفع مستوى الخدمات البيئية المقدمة بالمحافظة، وزيادة كفاءة الأنظمة القائمة، والقضاء على التلوث البيئي في الشبكة، ورفع الضرر عن سكان هذه الأحياء.

وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة الميه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن إلغاء المحطات يأتي ضمن جهود الشركة وخططها الإستراتيجية لخفض الطفوحات بالأحياء المذكورة، والاستجابة لشكاوى العملاء من انبعاث الروائح بمواقع المحطات الملغاة، فضلاً عن خطورة مواقع هذه المحطات القديمة التي أنشئت منذ أكثر من 25 عامًا في وسط تقاطعات شوارع حيوية وتجمعات سكنية، إضافة إلى لرفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيًا التي ستسهم في تحقيق كفاءة مالية كبيرة بالعمليات التشغيلية.

وبيّن أن الشركة تمضي قدمًا في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي، وفق معايير الجودة والأداء، ومخرجات المخطط الإستراتيجي الشامل لخدمات المياه بالقطاع الغربي، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات البيئية واستدامتها، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء وفق رؤية المملكة 2030م.