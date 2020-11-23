«الداخلية» تكشف تفاصيل الإطاحة بجناة ارتكبوا 32 جريمة سرقة بالرياض

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الإطاحة بجناة تورطوا بارتكاب 32 جريمة سرقة محلات تجارية، حيث بلغ إجمالي قيمة المسروقات فيها أكثر من 357 ألف ريال.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر تفاصيل جريمتي سرقة نفذها الجناة باقتحام محال تجارية في الرياض، مبينة أنه تمت مباشرة القضية بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بتعرض محله التجاري للسرقة.

وقالت إنه بعد مباشرة الموقع وإجراء التحقيقات اللازمة تبين أن الجريمة تشابه جرائم مماثلة وقعت خلال أيام سابقة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم، وبرصدهم ومتابعتهم تأكد تورطهم في ارتكاب الجرائم باستخدام سيارة مسروقة.

وأضافت الوزارة أنه تم القبض عليهم، وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في الاقتحام، وعدد من المضبوطات، وقد أقروا بارتكاب 32 جريمة مماثلة، بلغت قيمة المسروقات فيها أكثر من 357 ألف ريال.