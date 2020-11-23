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«المسند» يتوقع: حالة مطرية تؤثر على مناطق المملكة بدءاً من الخميس المقبل

«المسند» يتوقع: حالة مطرية تؤثر على مناطق المملكة بدءاً من الخميس المقبل
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تواصل – فريق التحرير :

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن العاصفة المدارية “جاتي” قد تكون وقوداً للحالة المطرية الرابعة بالمملكة .

وقال المسند في تغريدة على حسابه بتويتر : “العاصفة المدارية جاتي تجثم فوق خليج عدن اليوم، وتتجه غربًا، وربما تجلب معها كتلة هوائية علوية مفعمة بالرطوبة، متوقع أن تدفعها ناحية أجواء السعودية نهاية الأسبوع؛ لتكون وقوداً للحالة المطرية 4 الواسعة والشاسعة.

من جهة أخرى توقع المسند استقرارًا جويًا عامًا، اليوم ، يسبق “حالة مطرية رابعة” واسعة، قد تبدأ يوم الخميس وتستمر حتى مطلع ديسمبر.

وأضاف المسند : : “يشمل نطاق تأثيرها معظم مناطق السعودية، ومتوقع أن يكون للغربية والجنوب الغربي الحظ الأوفر”.

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