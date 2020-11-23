الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يجوز للإمام طاعة الجماعة في طلب جمع الصلوات؟.. العلامة «الفوزان» يجيب (فيديو)

هل يجوز للإمام طاعة الجماعة في طلب جمع الصلوات؟.. العلامة «الفوزان» يجيب (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير :

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور صالح الفوزان، أنه لا يجوز للإمام طاعة العوام في طلب جمع الصلوات إلا في أحوال محددة.

وقال الفوزان: إنه ليس على الإمام طاعة العوام في أمر الجمع إلّا في حال نزول مطر يبل الثياب، أو وجود طين في الشوارع، أو ريح باردة شديدة.

وأضاف أن وجود مطر خفيف أو في حال الخشية من المطر أو وجود نوع من البرد فإن ذلك لا يبيح جمع الصلوات، وأن على الإمام أن يبين لجماعة المسجد الحالات التي توجب الجمع.

مواد ذات صلة

ماذا يفعل من يضره الاغتسال بسبب البرد أو المرض ؟ .. العلامة «الفوزان» يجيب (فيديو)

ماذا يفعل من يضره الاغتسال بسبب البرد أو المرض ؟ .. العلامة «الفوزان» يجيب (فيديو)

«الفوزان» يحذر الفتيات من استدراجهن للتمرد والهروب من بلدهن تحت دعاوى “النسوية”

«الفوزان» يحذر الفتيات من استدراجهن للتمرد والهروب من بلدهن تحت دعاوى “النسوية”

«المصلح» يوضح الصيغة الصحيحة التي يتم بها عقد النكاح (فيديو)

«المصلح» يوضح الصيغة الصحيحة التي يتم بها عقد النكاح (فيديو)

الشيخ الفوزان يوضح المنهج الشرعي في التعامل مع الرسوم المسيئة للنبي ﷺ.. (مقطع صوتي)

الشيخ الفوزان يوضح المنهج الشرعي في التعامل مع الرسوم المسيئة للنبي ﷺ.. (مقطع صوتي)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة