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«أمن الطرق»: ضبط 20 شخصاً و20 شاحنة مُحملة بالحطب المحلي المعد للبيع

«أمن الطرق»: ضبط 20 شخصاً و20 شاحنة مُحملة بالحطب المحلي المعد للبيع
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق من القبض على 20 شخصاً، و20 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعد لغرض البيع في مخالفة لنظام الغابات والمراعي.

 وقال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، إن قوات أمن الطرق بمناطق الرياض، وتبوك، والقصيم، ونجران والشرقية، والمدينة المنورة، ضبطت المتهمين وهم 14مواطناً، و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم فلسطيني، وآخر بنجلادشي، ونازح، أعمارهم تتراوح بين العقدين الثالث والسادس.

 وأبان أن المتهمين خالفوا نظام الغابات والمراعي والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار إلى أن عملية الضبط تمت في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

 

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