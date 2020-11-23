دراسة: تناول الأطعمة الغنية بالألياف يومياً يُعزز صحة الجسم

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كشفت دراسات طبية حديثة اعتمدتها منظمة الصحة العالمية أن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف يومياً يؤدى إلى تحسن صحة الجسم.

وأوضحت الدراسات أن من أكثر الأطعمة المفيدة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والمعكرونة والخبز، وكذلك الفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات.

وأشارت الدراسات إلى أنه يجب تناول ما يتراوح بين 25 إلى 29 جراماً على الأقل من الألياف يومياً لتعزيز طول العمر وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض كثيرة، بينما تشير المؤشرات إلى أن تخطي كمية 30 جراماً يمثل خياراً أفضل للحصول على المزيد من الفوائد الصحية.

وأظهرت الأبحاث أيضاً أن تناول الحبوب الكاملة بشكل منتظم يساعد في الحفاظ على وزن صحي للجسم ويعزز صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب.