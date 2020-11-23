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بالصور.. «بلدي الرياض» ينظم اللقاء الدوري الثالث مع الإعلاميين

بالصور.. «بلدي الرياض» ينظم اللقاء الدوري الثالث مع الإعلاميين
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تواصل- فريق التحرير:

نظّم المجلس البلدي بالرياض يوم الأربعاء 3/4/1442ه، اللقاء الدوري الثالث مع الإعلاميين والجهات الإعلامية، في مسرح إدارة التشغيل والصيانة، بحضور رئيس المجلس خالد العريدي وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من مسؤولي أمانة منطقة الرياض.

وبدأ اللقاء بعرض تعريفي عن المجلس البلدي قدمه الأستاذ عبدالعزيز الراجحي نائب رئيس المجلس البلدي، حيث تضمن العرض إحصائيات عامة عن المجلس البلدي وأعماله خلال الفترة الماضية، وآلية متابعة الموضوعات في المجلس واعتمادها، وسير أعمال خطة المجلس التشغيلية لعام 2020م، والتي تضمنت تنفيذ 108 برنامجاً.

وأوضح أن نسبة إنجاز الخطة السابقة للمجلس بلغت 94%، تضمنت إصدار 136 قراراً وتوصية، نفذ منها 121، فيما 15 قرارا تحت التنفيذ مع الأمانة والجهات ذات العلاقة.

وتضمن العرض رصداً لعدد من أبرز قرارات المجلس وتوصياته خلال الفترة الماضية، منها تخفيف الزحام المروري عند الجسر المعلق من خلال اعتماد مشروع دراسة.

كما تم استعراض تصميم ربط امتداد طريق الأمير تركي مع طريق أم المؤمنين عائشة وطريق أبي حنيفة، وإيقاف العمل في مردم الحائر للنفايات، والبدء بأعمال إيصال خدمة الكهرباء لمخططات المنح في عريض و 3020 نمار، وإيقاف العمل في 6 خطوط إنتاج من أصل 7 لمصنع الإسمنت جنوب الرياض والإغلاق النهائي خلال العام 2022م، وتمديد العمل في سوق الجوهرة النسائي إلى حين إيجاد موقع بديل مناسب للبائعات الجائلات، ومعالجة مشكلة إعاقة برج الكهرباء لحركة طريق الخرج – الحائر الجديد، واعتماد نموذج اللوحات الموحدة للمشاريع الجاري تنفيذها من الأمانة، واعتماد ربط طريق الخدمة عند مخرج 33 بطريق الخدمة لمخرج 32 المتجه لطريق جدة، بالإضافة إلى إنشاء بلدية جديدة باسم بلدية الشرق وغيرها.

وألقى رئيس المجلس البلدي خالد العريدي كلمة رحب فيها بالإعلاميين المشاركين في اللقاء، مشيراً أن المجلس يتطلع إلى دور إعلامي بارز في متابعة الشأن البلدي، فضلاً عن العمل على متابعة احتياجات المواطنين وتسليط الضوء على الاحتياجات الملحة والفرص التطويرية للارتقاء بالأداء البلدي بصورة عامة.

وأكد أن المجلس يسعى بكامل جهده إلى متابعة العديد من الموضوعات والقضايا الحيوية التي تهم ساكني الرياض، وذلك لكونه يمثل صوتًا للمواطن لدى الأمانة وغيرها من الجهات الخدمية، وسيتسمر المجلس في العمل على تحقيق المزيد من المنجزات التي تسهم في تحسين الخدمات البلدية وتطويرها.

وبعد ذلك تم فتح باب النقاش بين رئيس وأعضاء المجلس والإعلاميين، للاستماع إلى مقترحاتهم التطويرية لواقع الخدمات البلدية، بالإضافة إلى مرئياتهم حيال خطة المجلس للعام القادم 2021م.

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