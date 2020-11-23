تسريبات تكشف عن مزايا جديدة في هاتف «Galaxy S21» القادم

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كشفت تسريبات عن مواصفات جديدة لهاتف””Galaxy S21، الذي تعتزم شركة “سامسونج” إطلاقه العام المقبل.

ونشر حساب التسريبات الشهير”Ice Universe“ على موقع “تويتر”، مزايا جديدة للهاتف المنتظر، حيث سيكون سمكه أقل من منتجات “جالكسى” حيث سيكون أقل من حيث الحواف الجانبية، ليكون أسهل في الاستخدام، وأخف في الوزن.

وأوضح الحساب أن شاشة الجهاز ستكون منحنية، بينما سيستخدم”Galaxy S21 Plus“و“Galaxy S21″الأصغر حجمًا لوحات مسطحة.

وأضاف حساب التسريبات ، أن شاشة”S21 Ultra“ستمتلك ميزة تحديث الشاشة السريع، وهو ما يشير إلى معدل تحديث الهاتف الذي أشارت التسريبات السابقة إلى أنه سيكون 120 هرتز مثل سلسلة”Galaxy S20“.

وسابقًا تردد أن”Galaxy S21“سيكون أول هاتف من ”سامسونج“ مزود بكاميرا سيلفي تحت الشاشة، ويبدو أن الأمر غير صحيح، حيث يُعتقد أن”Galaxy Z Fold 3“هو أول هاتف ”سامسونغ“ يناسب هذه التقنية.

ويبقى من المنتظر معرفة تقنية الكاميرات في”S21″، وهل ستكون مماثلة لسلسلة”S20″، باستثناء أن”S21 Ultra“الذي تردد أنه سيأتي بكاميرا تليفوتوغرافية، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى خياري تقريب بصري مختلفين، هما:“3xو 10x“.

ومن المقرر أن يتم إصدار هاتف ”S21“ لأول مرة، في شهر يناير من العام 2021، وسيتم إطلاقه في وقت أبكر لمنافسة ”iPhone 12“.