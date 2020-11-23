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وظائف صحية شاغرة في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

وظائف صحية شاغرة في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب أخصائي طب طوارئ (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني ثانٍ (عدد 6 وظائف).

– ممرض قانوني ثالث (عدد 4 وظائف).

– طبيب أخصائي طب عيون عام.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةهنا.

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