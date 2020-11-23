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وفاة طفل إثر اصطدام مركبة تُقل عائلة بـ«نخلة» في مكة

وفاة طفل إثر اصطدام مركبة تُقل عائلة بـ«نخلة» في مكة
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تواصل- فريق التحرير:

توفى طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في حادث انحراف سيارة واصطدامها بنخلة في مكة الكرمة، وأصيب أفراد أسرته المرافقين بإصابات متفرقة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان لـ«عكاظ»، أن غرفة عمليات الهيئة تلقت بلاغا نحو الساعة العاشرة والنصف من مساء (السبت) الماضي من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في حي الشرائع بمكة أمام مدينة التدريب، وبه عدد من الإصابات.

وأضاف أنه قد تم توجيه 4 فرق إسعافيه للموقع، حيث تبين عند وصولهم وجود 6 إصابات، اثنتان منها خطيرة والأخرى متوسطة الخطورة، وقد تم تقديم الخدمة الإسعافيه للمصابين فورا وجرى نقلهم إلى مستشفى النور التخصصي، ومستشفى الملك فيصل.

 

 

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