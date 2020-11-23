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تؤدي إلى تسرب الغاز.. «المواصفات» تحذر من شراء منتجات الأفران الرديئة (فيديو)

تؤدي إلى تسرب الغاز.. «المواصفات» تحذر من شراء منتجات الأفران الرديئة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من أحد أفران الغاز التي تنتشر بالأسواق في المملكة؛ بسبب عدم جودته ومطابقته للمواصفات.

 

واستعرض مشرف وحدة الأسطوانات ومواقد الطهو بالهيئة عبدالرحمن الثنيان في مقطع فيديو، أبرز سلبيات هذا الفرن وفي مقدمتها صناعته من صاج عادي ولحامات عادية الأمر الذي قد يرفع درجات الحرارة فيه إلى 200 درجة

 

وأشار إلى أن الصاج الذي يوضع عليه الطعام داخل الفرن قابل للصدأ، والمواسير التي يمر عبرها الغاز غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب قابليته لتعبئة الغاز داخله وحدوث تسرب فيه.

 

ونصح” الثنيان” عند شراء أي فرن باستخدام تطبيق “تأكد” لمطابقة المنتج للمواصفات من خلال مسح “الباركود” الموجود على المنتج.

 

 

 

 

 

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