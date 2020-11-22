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أهمها عُمر المبنى وسمات أخرى … «السياحة» تضع 7 معايير لتراخيص الفنادق التراثية

أهمها عُمر المبنى وسمات أخرى … «السياحة» تضع 7 معايير لتراخيص الفنادق التراثية
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة السياحة 7 معايير يجب أن يستوفيها الفندق التراثي، من أبرزها أن تكون الواجهة والسمات المعمارية للفندق ذات صفات مميزة تتماشى مع النمط التقليدي للحياة في المنطقة التي يقع فيها المبنى، وأن تكون من ضمن الأطعمة المقدمة فيه أطباق تراثية تتبع تاريخ المنطقة، بالإضافة إلى أن عدد غرفه يجب ألا يقل عن 5 غرف.

وعرفت الوزارة الفنادق التراثية بأنها تلك التي تتخذ من القصور أو القلاع أو الحصون مقاراً لها، أو أي نوع من المباني المميزة التي تم تشييدها قبل عام 1950.

وشددت السياحة، في سياق لائحة حديثة أعدتها أخيرا، على وجوب استيفاء الفندق معايير تصنيف الفنادق بالنجوم المطبقة في المملكة العربية السعودية، ومعايير التصنيف الإلزامية، والحصول على 35 نقطة، حتى يحق للفندق استخدام مسمى «فندق تراثي».

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