حماية المستهلك: 7 اشتراطات لأعمال أنشطة البقالات والتموينات

تواصل – فريق التحرير:
أكدت جمعية حماية المستهلك، أن من اشتراطات البقالات والتموينات توفير الدفع الإلكتروني مع وجود السعر على جميع المنتجات.
وأضافت الجمعية أن اشتراطات محال البقالة والتموينات تتضمن الالتزام بالتالي:
– إبراز الشهادات الصحية
– تخزين معدات وأدوات التنظيف بعيدا عن المواد الغذائية
– إصدار الفواتير إلكترونيا
– الالتزام بالحد الأدنى لمسافة بين الأرفف
– توفير الدفع الإلكتروني
– النظافة العامة
– وجود السعر على جميع المنتجات
في حال لاحظت عدم التزام#البقالاتو#التمويناتبإضافة الأسعار على المنتجات أو عدم إصدار الفاتورة إلكترونياً، بلغ عليهم 940📞#تعرفpic.twitter.com/bz2HKN4efy
— جمعية حماية المستهلك (@cpaksa)November 22, 2020