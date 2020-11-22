حماية المستهلك: 7 اشتراطات لأعمال أنشطة البقالات والتموينات

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أكدت جمعية حماية المستهلك، أن من اشتراطات البقالات والتموينات توفير الدفع الإلكتروني مع وجود السعر على جميع المنتجات.

وأضافت الجمعية أن اشتراطات محال البقالة والتموينات تتضمن الالتزام بالتالي:

– إبراز الشهادات الصحية

– تخزين معدات وأدوات التنظيف بعيدا عن المواد الغذائية

– إصدار الفواتير إلكترونيا

– الالتزام بالحد الأدنى لمسافة بين الأرفف

– توفير الدفع الإلكتروني

– النظافة العامة

– وجود السعر على جميع المنتجات