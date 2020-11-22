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تعرّف على «الاقتصاد الدائري» للكربون الذي أعلن عنه «خادم الحرمين» اليوم

تعرّف على «الاقتصاد الدائري» للكربون الذي أعلن عنه «خادم الحرمين» اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، إطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، في خطوة ينظر إليها على أنها إحدى أدوات المملكة لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب أكثر شمولًا.

ويهدف البرنامج الذي أعلنه الملك سلمان لتعزيز الوصول إلى الطاقة وإدارة الانبعاثات الضارة على نحو يسمح بالقضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد.

وتستخدم الأنظمة الدائرية في إعادة استخدام والتصنيع والتدوير، بما يقلل من استخدام مدخلات الموارد إلى الحد الأدنى، الأمر الذي بدوره يخفض انبعاثات النفايات والكربون.

ويضمن الاقتصاد الدائري الحفاظ على استخدام المنتجات والمعدات والبنية التحتية لفترة أطول، وبالتالي تحسين إنتاجية هذه الموارد، أي تحويل جميع النفايات إلى “غذاء” لعملية أخرى.

ويعمل النظام الدائري للكربون على خفض تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك عن طريق استخدام تقنيات وابتكارات مختلفة، بما في ذلك الطاقة النووية والمتجددة، بما يضمن تحسين إنتاجية الطاقة وكفاءتها وإدارة إمداداتها.

فيما يضمن النظام تحويل الانبعاثات الضارة إلى مواد خام قيَمة للصناعات، وذلك من خلال تقنية احتجاز الكربون. حيث تهدف عملية إعادة التدوير إلى تحييد أضرار انبعاثات الكربون من خلال العمليات الطبيعية وعملية التحلل، بما يسهم في استخدام الوقود العضوي والطاقة العضوية ووسائط نقل الطاقة مثل كالميثانول والأمونيا.

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