20 وظيفة لحملة البلوم والبكالوريوس بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (20) وظيفة شاغرة للرجال والنساء لحملة (الدبلوم, البكالوريوس فأعلى) للعمل في (الرياض, جدة, الأحساء) وفق التالي:

مستشار قانوني أول

منسق أبحاث ثاني

محاضر في التمريض

أخصائي تحسين جودة ثاني

مساعد إداري ثاني – 3 وظائف

مساعد إداري أول

مترجم ثاني

مشغل رسومات أول

مشغل رسومات ثاني

فني رعاية الحيوان

مصور

أستاذ مساعد في التمريض

أمين مختبر العلاج المهني

أمين مختبر العلاج التنفسي

أخصائي إدارة جودة ثاني

مدخل بيانات

أخصائي المهارات الإكلينيكية ثاني

مدقق ثاني

الشروط العامة:

سعودي / سعودية الجنسية.

الوظائف تتطلب خبرة

إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب

إجادة استخدام الحاسب الآلي

وأشارت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).