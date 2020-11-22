ماذا قال وزير المالية عن ضريبة القيمة المضافة؟ (فيديو)

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قال وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان إن ضريبة القيمة المضافة فُرضت كخيار صعب جدًا لكنه ضروري جدًا للمحافظة على الاستدامة المالية في المملكة ولدعم اقتصاد المملكة على المستويين المتوسط والطويل.

وأضاف وزير المالية، على هامش فعاليات قمة العشرين، أن المملكة مثل أي دولة من دول العامل تعيد النظر في سياساتها وفقا للتطورات الاقتصادية والمالية.

وتابع وزير المالية محمد الجدعان “حاليا لا يوجد أي خطة لإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على المدى القيصر والمتوسط، لكن مثل أي سياسة سنبحثها وسنعيد النظر فيها حسب تطورات الوضع الاقتصادي والمالي”.