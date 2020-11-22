تعرف على مزايا تأمين الأخطار المهنية للمصابين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن المزايا التي يقدمها تأمين الأخطار المهنية للمصابين خلال أداء العمل.

وأوضحت المؤسسة أن تأمين الأخطار المهنية يقدم للمصابين خلال أداء العمل العناية الطبية، بجانب بدلات يومية لفترة الإجازة المرضية.

وأشارت مؤسسة التأمينات إلى أن تأمين الأخطار المهنية يمنح أيضًا تعويضات نقدية، في حال نتج عن تلك الإصابات عجز مستديم للعامل.