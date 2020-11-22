الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعرف على مزايا تأمين الأخطار المهنية للمصابين (فيديو)

تعرف على مزايا تأمين الأخطار المهنية للمصابين (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن المزايا التي يقدمها تأمين الأخطار المهنية للمصابين خلال أداء العمل.

وأوضحت المؤسسة أن تأمين الأخطار المهنية يقدم للمصابين خلال أداء العمل العناية الطبية، بجانب بدلات يومية لفترة الإجازة المرضية.

وأشارت مؤسسة التأمينات إلى أن تأمين الأخطار المهنية يمنح أيضًا تعويضات نقدية، في حال نتج عن تلك الإصابات عجز مستديم للعامل.

 

مواد ذات صلة

«التأمينات» تلزم أصحاب المنشآت بتقديم «سند لأمر» لتقسيط مستحقاتهم

«التأمينات» تلزم أصحاب المنشآت بتقديم «سند لأمر» لتقسيط مستحقاتهم

«التأمينات»: 4 طرق لسداد الاشتراكات والغرامات

«التأمينات»: 4 طرق لسداد الاشتراكات والغرامات

“الأمن السيبراني” يحذر من “هاكرز” يستغلون مواضيع متداولة لنشر الروابط الخبيثة

“الأمن السيبراني” يحذر من “هاكرز” يستغلون مواضيع متداولة لنشر الروابط الخبيثة

10 أسباب لاستبعاد الموظف من نظام التأمينات

10 أسباب لاستبعاد الموظف من نظام التأمينات

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة