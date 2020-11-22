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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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استشاري: 7 أساب لوجود الدم أثناء قضاء الحاجة

استشاري: 7 أساب لوجود الدم أثناء قضاء الحاجة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبيه، عن أسباب وجود دم أثناء قضاء الحاجة متعددة، كالتالي:

• البواسير

• رتوج القولون

• خلل الاوعية الدموية

• التهابات

• مرض كرونز والقولون التقرحي

• أورام

• قلة تروية القولون

وأضاف د. عبدالله الذيابي أن أفضل طريقة للتشخيص تختلف بحسب التاريخ المرضي.

 

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