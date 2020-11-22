استشاري: 7 أساب لوجود الدم أثناء قضاء الحاجة

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كشف د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبيه، عن أسباب وجود دم أثناء قضاء الحاجة متعددة، كالتالي:
• البواسير
• رتوج القولون
• خلل الاوعية الدموية
• التهابات
• مرض كرونز والقولون التقرحي
• أورام
• قلة تروية القولون
وأضاف د. عبدالله الذيابي أن أفضل طريقة للتشخيص تختلف بحسب التاريخ المرضي.
أسباب وجود دم أثناء قضاء الحاجة متعددة، أبرزها:
👈 البواسير
👈 رتوج القولون
👈 خلل الاوعية الدموية
👈 التهابات
👈 مرض كرونز والقولون التقرحي
👈 أورام
👈 قلت تروية القولون
وأفضل طريقة للتشخيص تختلف بحسب التاريخ المرضي.pic.twitter.com/K09Ib5SxBD
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1)November 22, 2020