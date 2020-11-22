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الأرصاد: لا تأثير مباشر على أجواء المملكة من الحالة المدارية GATI

الأرصاد: لا تأثير مباشر على أجواء المملكة من الحالة المدارية GATI
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم الأحد، أنه لا يوجد تأثير مباشر على أجواء المملكة من الحالة المدارية GATI .

ووفقا للتقرير المتعلق بآخر المستجدات للحالة المدارية في بحر العرب، فإنها تصنف عاصفة مدارية، وتبلغ سرعتها من 70 – 80 كم/س (38 – 43 عقدة)، وتتحرك باتجاه الغرب.

وأشار المركز إلى أن التوقعات خلال 24 ساعة القادمة بحسب ما تشير إليه خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية الخاصة، فإن الحالة المدارية تُصنف بأنها إعصار مداري من الدرجة الأولى، وسرعة الرياح من 100 – 120 كلم/س (54 – 65 عقدة، وتتحرك باتجاه الغرب.

أما ما يتعلق بالتأثيرات المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة، فقد أفاد المركز بأنها تتمثل في أمطار غزيرة ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج، وستكون منطقة التأثير المباشر في جمهورية الصومال وخليج عدن والسواحل اليمنية، أما في المملكة فلا يوجد تأثير مباشر للإعصار على أجوائها.

ودعا المركز الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات، إلى متابعة آخر المستجدات على موقع المركز ووسائل التواصل الاجتماعي.

 

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