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5 أطعمة يُنصح بتناولها لتحسين جودة النوم.. تعرّف عليها

5 أطعمة يُنصح بتناولها لتحسين جودة النوم.. تعرّف عليها
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تواصل- فريق التحرير:

نصحت دراسة طبية صدرت مؤخراً بتناول مجموعة من الأطعمة قبل النوم من أجل الاسترخاء في الليل والحصول على القسط الكافي من النوم.

وفيما يلي، بعض أفضل الأطعمة التي ينصح خبراء التغذية بتناولها لتحسين جودة النوم، حسب ما نقل موقع “هيلث لاين”:

اللوز:

مصدر ممتاز للعديد من العناصر الغذائية، التي تخفض مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب. ويعزى ذلك إلى الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والألياف ومضادات الأكسدة. كما قد تحمي مضادات الأكسدة خلايا الإنسان من الالتهابات الضارة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن اللوز قد يساعد في تحسين النوم، على اعتبار أنه مصدر لهرمون الميلاتونين، الذي ينظم “الساعات الداخلية للجسم ويجعله مستعدا للنوم”.

الديك الرومي:

يحتوي على نسبة عالية من البروتين، الذي يحافظ على قوة عضلاتك وينظم شهيتك.

ووجدت بعض الدراسات أن البروتين الموجود في الديك الرومي يجعل الإنسان يشعر بالتعب. ويقول متخصصون في التغذية إن هناك أدلة على أن تناول كميات معتدلة من البروتين قبل الخلود إلى الفراش يحسن جودة النوم.

الكيوي:

فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ومغذية للغاية. ووفقًا للدراسات التي أُجريت حول قدرة الكيوي على تحسين جودة النوم، فإن هذه الفاكهة تحسن قدرة الإنسان على النوم طوال الليل دون الاستيقاظ. ويعزى ذلك إلى السيروتونين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تساعد على تنظيم دورة النوم.

الأسماك الدهنية:

يعتبر هذا النوع من الأسماك، مثل السلمون والتونة، صحيا بامتياز، كما أن أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د الموجودة فيه تعمل على تحسين نوعية النوم.

وتشير دراسات إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د يزيدان من إنتاج السيروتونين.

الأرز الأبيض:

يحتوي الأرز الأبيض على نسبة عالية من الكربوهيدرات. وقال “هيلث لاين” إن تناول هذا النوع من الأرز قبل ساعة واحدة من النوم قد يساعد في الحصول على “نوم هادئ”.

 

 

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