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«أرامكو» تعلن صدور حكم لمصلحتها برفض دعوى ورثة «القرقني» للمطالبة بـ67 مليار ريال

«أرامكو» تعلن صدور حكم لمصلحتها برفض دعوى ورثة «القرقني» للمطالبة بـ67 مليار ريال
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها بتاريخ 17 نوفمبر 2020م برفض الدعوى المقامة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني أمام المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس فيما يتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 67 مليار ريال).

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه قام برفع الدعوى بتاريخ 1 يونيو 2018 ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، وهم كلاً من ، وليد خالد أبو الوليد الهود القرقني، واحمد خالد أبو الوليد الهود القرقني، وشاهة خالد أبو الوليد الهود القرقني، ونؤوم الضحى خالد ابو الوليد الهود القرقني ، ونسرين مصطفى جواد زكري.

وأشارت إلى أن الدعوى المقامة لتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بما يقارب 18 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 67,292,475,000 ريال سعودي)، حيث يتعلق موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية لقطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة .

وقالت إنه تم الحكم لمصلحتها، وعليه، فإنه من غير المتوقع أن يكون هناك أي أثر مالي على أرامكو السعودية.

وأشارت إلى أن الحُكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة، مبينة أنه في حال قرّر المُدعون استئناف الحكم، فإنها ترى أن موقِفها قوي؛ ما يعزز فرص تأييد الحُكم من الاستئناف.

وأضافت أنه نظراً لصدور حكم في هذه القضية، فإنها لا تعتزم حالياً اتخاذ أي إجراءات في هذا الخصوص.

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